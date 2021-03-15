Filistin'de Kovid-19 vakaları yüksek seyretmeye devam ediyor

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AA

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 298 kişinin testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 2 bin 44'ünün işgal altındaki Batı Şeria'da, 88'inin Doğu Kudüs'te, 166'sının da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,1 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 534'e, toplam vaka sayısının da 238 bin 889'a yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 181'inin durumunun ağır olduğu, 212 bin 688 kişin ise iyileştiği ifade edildi.

- Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

- Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını ifade ediyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Tel Aviv yönetimi, 8 Mart'tan itibaren İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Batı Şeria'daki 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamaya başlamıştı.