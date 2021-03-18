Filistin'de son 24 saatte 2 bin 311 kişi Kovid-19'a yakalandı

AA

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 311 kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1807'sinin Batı Şeria'da, 234'ünün Doğu Kudüs'te, 270'inin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 608'e, vaka sayısının da 245 bin 790'a yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 190'ının durumunun ağır olduğu, 219 bin 427 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

- Hastaneler alarm veriyor

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Batı Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.

- Filistin'e dün 62 bin doz aşı ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) gönderdiği 62 bin doz aşının ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Bunlardan 38 bin dozun Pfizer ve BionTech, 24 bin dozun ise AstraZeneca aşısı olduğu ifade edilmişti.

AstraZeneca'ya ait aşıların Dünya Sağlık Örgütünün alacağı karara kadar kullanılmayacağı aktarılan açıklamada, Pfizer ve BionTech'e ait aşılarla sağlık çalışanları ile kanser ve böbrek hastalarının yanı sıra 75 yaş üstü kişilerin aşılanacağı kaydedilmişti.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu doğrultuda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.