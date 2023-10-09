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        Haberler Dünya Filistin'den BM'ye İsrail çağrısı

        Filistin'den BM'ye, İsrail'in saldırılarını durdurması için müdahale etmesi çağrısı

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması için müdahale etmeye çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 23:50 Güncelleme: 09.10.2023 - 23:50
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        Filistin'den BM'ye İsrail çağrısı
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        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

        Abbas, BM'ye, İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarını durdurması için derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu.

        Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abbas, Gazze Şeridi'nde bir insani felaketin önlenmesi için BM'nin müdahale etmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için uluslararası meşruiyetle onaylanmış görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

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        Filistin Devlet Başkanı Abbas, bölgede yaşanan gerilimin tek çözümünün İsrail'in, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti topraklarındaki işgaline son vermek suretiyle sağlanacak siyasi çözüm olduğunu belirtti.

        Genel Sekreter Guterres de BM'nin, Gazze Şeridi halkına acil insani yardım sağlanması ve devam eden gerilimin durdurulması amacıyla ilgili tüm uluslararası taraflarla temaslarda bulunulması için çaba gösterdiğini söyledi.

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