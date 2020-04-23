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Filistin'den Pompeo'nun Batı Şeria topraklarının ilhakıyla ilgili açıklamalarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprakların ilhak edilmesi meselesinde nihai kararı İsrail'in vereceği yönündeki açıklamasına Filistinli yetkililerden tepki geldi.

Filistin'den Pompeo'nun Batı Şeria topraklarının ilhakıyla ilgili açıklamalarına tepki
AA

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD, Filistin topraklarında tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir ve İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararına da meşruiyet kazandıramaz." ifadesini kullandı.

İlhak kararının, Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası olan ABD-İsrail ilhak haritasını temel aldığını belirten Rudeyne, kuracakları devletin toprakları üzerinde kendi geleceklerini belirleme hakkının Filistinlilere ait olduğunu kaydetti.

Rudeyne ayrıca, Pompeo'nun açıklamalarının, ABD'nin, Orta Doğu barış sürecinde ara bulucu olamayacağını teyit ettiğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump dahil hiç kimsenin uluslararası kanunu çiğneme ve suç işlemeyi meşrulaştırma hakkı olmadığını dile getirdi.

Yürütme Konseyi üyesi Hanan Aşravi de açıklamasında, ABD yönetiminin "gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ve İsrail'in Filistin topraklarını gasp ve ilhak etmeye dayalı ihlallerini destekleme politikasına devam ettiğini" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'daki bazı toprakların ilhakı konusunda nihai kararın İsrail tarafından alınacağını, ABD'nin, kamuoyuyla paylaşmaksızın bu konudaki tutumunu yeni kurulacak İsrail hükümetine bildireceğini" ifade etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistin topraklarının herhangi bir parçasını kendi topraklarına ilhak etmesi halinde İsrail-ABD-Filistin arasındaki anlaşmaları iptal edilmiş sayacaklarını söylemişti.

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