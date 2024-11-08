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        Haberler Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi | Dış Haberler

        Filistin Devlet Başkanı Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, adil ve kapsamlı bir barışa varmak için ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 23:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 23:21
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        Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır
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        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump ile telefonda görüştü.

        Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

        Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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