Filistin'e Kovid-19 yardımı için BAE firması Etihad, İsrail'e ilk kez sefer düzenledi

AA

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Airways, Filistin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri ulaştırmak için Abu Dhabi'nin diplomatik ilişkiye sahip olmadığı İsrail'e ilk kez sefer düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Etihad Airways'a ait kargo uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havalimanına indi.

Böylece BAE'ya ait Etihad Airways, Abu Dhabi yönetiminin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'e ilk seferini düzenledi.

Konuya ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tıbbi malzeme Birleşmiş Milletler aracılığıyla Batı Şeria ve Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

- İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor.

BAE yönetimi Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.

Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan BAE'nin başkenti Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

BAE yönetimi, Expo 2020 Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

