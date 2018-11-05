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Filistin gösterisinde İsrail provokasyonu!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail bayrağı taşıyan bir Hollandalı, Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun 101. yılı nedeniyle düzenlenen protestoda göstericileri provoke etti. Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) Dam Meydanı'nda yapılan protestoda, İsrail bayrağı açan kadın, gösteriye katılanlara hakaret etti.

05.11.2018 - 07:58 | Güncelleme: AA

Gösteride Filistin yanlısı grubu provoke eden kadının, bir çocuğun elinden Filistin bayrağını çekmesi sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

Şikayet üzerine bölgeye gelen polis, kadını uzaklaştırarak, karşıt gösteri yapan İsrail taraftarı grubun yanına gönderdi.

Filistin Evi Başkanı Amin Abou Rashed, Hollanda kamuoyuna mesaj vermek üzere böyle bir gösteri düzenlediklerini, birkaç İsrail taraftarının gerçeklerin anlatılmasını istemediği için sürekli benzer müdahalelerde bulunduklarını söyledi.

Bu hafta gösteri sırasının kendilerinde olduğunu ifade eden Abou Rashed, "Gösteri için belediyeden izin aldık ama İsrail taraftarları izin almadan bizi provoke etmek için karşıt gösteri yapıyorlar. Kalabalık olmadıkları sürece birkaç kişi ile bizim gösterimizden 35 metre mesafede durma şartı ile gösteri yapma hakları var. Fakat bize yaklaşıp provoke ile kavga çıkararak gösteri hakkımızı engellemeye çalışıyorlar." dedi.

İsrail'in her zaman korktuğuna vurgu yapan Abou Rashed, "Çünkü onlar hırsızlar ve teröristler. Bizim ülkemiz olan Filistin'de İsrail'in yaptıklarını anlatmamızı istemiyorlar. Ama elhamdülillah bugün Dam Meydanı, Filistin taraftarı ve bayrakları ile dolu. Polis bize yardımcı oldu ve provoke eden İsrail taraftarını yanımızdan uzaklaştırdı." diye konuştu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, geçen ay İsrail bayrağı taşıyan bir Hollandalı, Filistin gösterisine katılan İrlanda kökenli kadına saldırmıştı. Polisin önünde gerçekleşen olay sonrası İsrail taraftarı gözaltına alınmıştı.

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