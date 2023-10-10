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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin: İsrail fosfor bombası kullandı

        Filistin: İsrail, Gazzeye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

        Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:22
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        Filistin: İsrail fosfor bombası kullandı
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        Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

        Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

        Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

        New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

        İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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