Filistin kampları acil yardım bekliyor

Filistinli mültecileri yalnız bırakmayalım

İsrail’in işgaliyle vatanlarından çıkarılan milyonlarca Filistinli, farklı ülkelerde temel ihtiyaçlarından mahrum yaşıyor. Yaklaşık 500 bin Filistinli mülteci, Lübnan’daki kamplarda, dışardan gelen yardımlarla hayatını sürdürüyor.

Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte 22 STK, MÜSİAD Genel Merkezi’nde “Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” başlattı.

İşsizlik ve yoksulluk yüksek safhada

Lübnan’da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) kayıtlı toplam 475.075 Filistinli mülteci bulunuyor. Bu insanların yaklaşık %75’i aşırı kalabalık, işsizlik ve yoksulluk seviyesinin son derece yüksek olduğu, barınma şartlarının çok kötü olduğu çeşitli şehirlerde kurulan 12 ayrı kampta yaşıyor.

Lübnan, ne 1951 BM Mülteci Sözleşmesini imzalamış ne de 1967 Protokolü’ndeki mülteci haklarını tanımıştır; ülkedeki Filistinlilerle ilgili yasal süreçler, iç hukuk düzenlemeleriyle sınırlandırılmıştır. Buna göre Filistinli mültecilere “vatandaşlık” hakkı tanınmamakta ve 1962’de alınan bir kararla “kendi ülkelerinden belgesi olmayan ve Lübnan’da yaşayan” özel bir yabancı grup olarak değerlendirilmektedirler.

Başta elektrik, sağlık, gıda, temiz su ve eğitim hizmetlerinden mahrum olan Filistinliler, acil yardıma muhtaç. Aşırı kalabalık ve sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalan yüz binlerce mülteci için ülkemizdeki STK’larla birlikte harekete geçtik. Yaşam koşullarını iyileştirmek için hep birlikte hareket ediyoruz. Kamplarda eğitimden sağlığa, gıdadan temiz suya, ev tadilatından çevre temizliğine kadar birçok alanda projeler hazırladık.

Kamplarda Yapılması Planlanan Bazı Projeler

1- Sağlık polikliniklerinin açılması

2- Eğitim ve uzaktan eğitim projeleri

3- Gelir temini projeleri

4- Çevre düzenlemesi, çöp toplanması ve dönüşümü

5- Evlerin elektrik aydınlatma projesi

6- Ev tadilatları projesi

7- Su temini, arıtma ve su şebekelerinin tadilatı

8- Elektrik şebekelerinin tadilatı ve düzenlenmesi

9- Gıda dağıtımları

10- Koronavirüs hijyen paketleri ve sağlık ekipmanları dağıtımları

11- Uyuşturucu ile mücadele projeleri

12- Din görevlilerinin desteklenmesi projesi

13- Kur'an-ı kerim öğretimi ve hafızlık programları projesi

14- Filistinli öğrencilere burs ve yurt dışında yükseköğretim projeleri

Gelin, Filistinli mülteciler için hazırladığımız projeleri birlikte hayata geçirelim. Türkiye’den Lübnan’a ulaşacak iyilik kervanına siz de destek olabilirsiniz. Kampanya kapsamında aşağıdaki kurumlardan tercih ettiğinize destek olabilir ve Filistinli mazlumlara sahip çıkabilirsiniz.

Kampanya Ortakları:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen),

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş),

İHH İnsani Yardım Vakfı,

Türkiye Diyanet Vakfı,

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı,

Sadakataşı Derneği,

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER),

Cihannüma Derneği,

Deniz Feneri Derneği,

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği,

Fetih Der,

Umut Ol Derneği,

Uluslararası Doktorlar Birliği (AID),

Yetim Vakfı,

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği,

Sağlık ve Medeniyet Derneği,

Darüleytam Derneği,

Verenel Derneği,

Hayat Yolu Derneği,

Uluslararası Su Kuyusu Derneği,

UDEF (Uluslararası Öğrenci Derneği Federasyonu)