4 Şurada Paylaş!









Metrobüs ve Marmaray ile; Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na önce Marmaray’ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı’ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası’na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.