Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de tespit edilmemiş yüzlerce çocuk felci vakası olabilir

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde tespit edilmemiş yüzlerce çocuk felci vakası olabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nde dün bir çocuk felci vakasının tespit edildiğinin doğrulanmasının ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

Ebu Ramazan "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." dedi.

Bilimsel olarak virüsle bulaşan ortalama 200 vakadan bir vakanın çocuk felciyle aynı semptomları gösterdiğini belirten Ebu Ramazan, geri kalan vakaların semptomlarının ise burun akıntısı veya basit ateş şeklinde olabileceğini söyledi.

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Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı çocukların çocuk felcine karşı geniş çaplı bir aşı kampanyası için kapsamlı bir planları olduğunu, bunun için Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve tüm uluslararası kurumlarla işbirliği halinde olunacağını ifade etti.

UNICEF ile koordineli şekilde 200 bin adet aşının temin edildiğini ancak güvenlik meselesi ve havalimanlarının kapalı olması nedeniyle aşıların henüz ulaşmadığını aktaran Ebu Ramazan, 400 bin adet aşının temini için de girişimlerin sürdüğünü kaydetti.