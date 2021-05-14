Filistin Yönetimi: ﻿Katliamların sebebi ABD'nin sessizliği 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına savaş açtığını ve bölge ile dünyanın çıkarlarına zarar verdiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, İsrail’in bölgeyi kimsenin sonucundan razı olamayacağı bir duruma sürüklediğine dikkati çekti.

Ebu Rudeyne, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğe ilişkin ise, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı." ifadelerini kullandı.

ABD’nin dünyada İsrail’in saldırılarını durdurabilecek tek ülke olduğuna işaret eden Ebu Rudeyne, "ABD gerçekten huzurdan, bölgesel ve küresel barıştan yanaysa İsrail’in bu saldırılarını durdurması için ciddi bir şekilde harekete geçmesini talep ediyoruz." çağrısı yaptı.

Filistin halkının haklarından, topraklarından ve mukaddesatından vazgeçmeyeceğini belirten Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Filistin ve Kudüs hepsinden daha büyük kalacak. Filistin halkının menfaatleri, hakları ve ilkeler hareketlerimizin ve siyasetimizin pusulası olarak kalmaya devam edecektir. Bunlar olmaksızın hiçbir tarafla da barış ve ilişkilerimiz olmayacak."

BIDEN YÖNETİMİNİN İSRAİL'E DESTEĞİ

ABD'de Başkan Joe Biden'ın partisi Demokratlardan itirazlar gelse de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirerek, İsrail'e desteğini yineledi. ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için toplanmasına karşı çıkıyor.