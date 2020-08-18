Filistin yönetimi İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik infazlarını kınadı

AA

Dün bir Filistinlinin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği infazların ve öldürme kastıyla ateş açmasının kınandığı açıklamada, Filistinlilerin hayatlarının hiçe sayılmasının bütün sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu belirtildi.

Uluslararası toplumun ve insan haklarına, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Sözleşmelerine bağlı olduklarını iddia eden devletlerin bu suçlara sessiz kalmasının garip karşılandığı aktarılan açıklamada, uluslararası hukukun uygulanmasında çifte standart siyasetine son verilmesi istendi.

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği infazlar son dönemde artış gösterdi. Filistin Kızılayı dün, Eski Şehir bölgesinde bir Filistinlinin İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurularak şehit edildiğini duyurmuştu.

İsrail askerleri daha önce de 7 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da rastgele ateş açarak Filistinli Daliya Ahmed Es-Semudi'yi, 9 Temmuz'da ise Kifl Haris beldesinde Filistinli Ebu Yakub'u vurarak şehit etmişti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.