Filistinli bakanlar Kovid-19'la mücadeleye destek için Gazze’de

AA

Filistin hükümetinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinden abluka altındaki Gazze'ye gelen heyette Sağlık Bakanı Keyle'nin yanı sıra Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, Girişimcilik ve Güçlendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Usame es-Sadavi ile Fetih Uluslararası İlişkiler Komiseri Ruhi Fettuh'un yer aldığını aktardı.

Filistinli yetkili 4 gün sürmesi beklenen ziyaretin temel amacının Gazze'de son günlerde yükselişe geçen Kovid-19 vakalarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek ve destek sağlamak olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün, bakanlıklardan bir heyetin, Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak için Gazze'ye 20 kamyon tıbbi malzeme götüreceğini açıklamıştı.

Tıbbi malzemelerin yarın Gazze Şeridi'ne ulaşması bekleniyor.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen bölgedeki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 116 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 697'ye yükseldiğini açıkladı.

Bugün itibarıyla aktif vaka sayısının 603 olduğu, 89 hastanın sağlığına kavuştuğu Gazze'de şimdiye kadar 5 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

,Ibrahim Ramadan