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Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma belgeyle hakkını arıyor

Filistinli çiftçi Abdulfettah Mansur, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Curiş beldesinde, Yahudi yerleşimcilerin kaçak yerleşim yeri kurduğu arazisini Osmanlı mührü taşıyan 117 yıllık satış belgesiyle savunuyor.

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AA
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, İsrail yönetiminin çevredeki tepelere kurduğu onlarca yasa dışı Yahudi yerleşime ev sahipliği yapıyor. Yerleşim yerlerinin çevresindeki beldelerde yaşayan Filistinliler sıkça Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğruyor. İnsan hakları örgütleri, bu saldırılar sırasında İsrail ordusunu yerleşimcileri korumakla, Filistinlilere karşı ise güç uygulamakla suçluyor.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    Nablus'a bağlı Curiş beldesinde son olarak Abdulfettah Mansur ve kardeşlerine ait 60 dönümlük arazi Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Bölgedeki yerleşimciler, 22 Ocak'ta Mansur'un arazisine karavanlar ve prefabrik evlerle gelerek burada İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen kaçak bir Yahudi yerleşim yeri kurdu. Buna tepki gösteren Curiş halkı ile Yahudi yerleşimciler arasında olaylar çıktı. İsrail ordusu, Filistinlilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    Filistinli çiftçi Mansur, söz konusu arazinin 117 yıldır ailesine ait olduğunun kanıtı Osmanlı döneminden kalma satış belgesini Curiş beldesindeki evinde AA ekibine gösterdi.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    Dedesinden kalma kenarları yıpranmış plastik çerçeveye alınmış satış belgesini nesilden nesile koruduklarını belirten 73 yaşındaki Mansur, "Bu benim dedem Abdulfettah Mansur'un Curiş beldesindeki 60 dönümlük araziyi satın aldığına ilişkin Osmanlı döneminden kalma bir belge. Osmanlı vatandaşı Müslüman Abdulfettah Mansur'un araziyi aldığını belirtiyor. Altında da bir Osmanlı mührü ve pulu var. Bu arazi 1906'dan bugüne ailemizin mülkü." diye konuştu.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    Mansur, bu belgeyle yasal başvuruları yaptığını ve arazisini savunmak için tüm hukuki yolları deneyeceğini söyledi.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    Elindeki belgeye rağmen yerleşimcilerin arazisini gasbetmesi endişesinin devam ettiğini aktaran Mansur, "İsrail tüm bunları göz ardı ediyor ve buradaki toprakları kontrol etmenin yollarını arıyor." dedi.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    Curiş Beldesi Yerel Meclis Başkanı Raid Ebu Camus da Yahudi yerleşimcilerin çevredeki arazileri gasbetmek için çabaladığını belirtti. Ebu Camus, burada kaçak yerleşimin yeniden kurulması halinde Filistinli çiftçilerin tarlalarına ulaşmasının engelleneceğine dikkati çekti.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    Nablus'un güneydoğusunda yer alan Curiş beldesindeki 2 bin Filistinli, yaklaşık 8 bin dönüm arazilerinde zeytin, badem ve tahıl ekerek geçimlerini sağlıyor.

     

     
  • Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor

    İsrail, Yahudi yerleşimcilerin son girişiminden daha önce Curiş'in yakınlarındaki tepeye Migdalim isimli bir yerleşim birimi kurmuştu. Curiş beldesi, yaklaşık 500 yerleşimcinin yaşadığı yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurulurken 200 dönüm arazisini kaybetmişti.

     

     

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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