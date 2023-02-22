Nablus'a bağlı Curiş beldesinde son olarak Abdulfettah Mansur ve kardeşlerine ait 60 dönümlük arazi Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Bölgedeki yerleşimciler, 22 Ocak'ta Mansur'un arazisine karavanlar ve prefabrik evlerle gelerek burada İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen kaçak bir Yahudi yerleşim yeri kurdu. Buna tepki gösteren Curiş halkı ile Yahudi yerleşimciler arasında olaylar çıktı. İsrail ordusu, Filistinlilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.