Filistinli gazeteciler, AA'nın küresel boyutta önemli bir haber kaynağı olduğunu düşünüyor

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Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal, Anadolu Ajansı'nın, olayları fotoğraflı, görüntülü ve canlı olarak aktarma gücü sayesinde seçkin bir medya organı olarak varlığını kabul ettirdiğini vurguladı.

Sendika başkan yardımcılığının yanı sıra pek çok üniversitede de ders veren Astal, "İletişim fakültesi öğrencilerine derslerde, bölgedeki en önde gelen ajanslardan biri olarak AA'yı örnek gösteriyoruz." dedi.

Gazze'deki İslam Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Vail el-Menaime de AA'nın kendini geliştirmek ve tecrübelerinden istifade etmek isteyen tüm kurumların incelemesi gereken öncü modeller arasında yer aldığına dikkati çekti.

Menaime, AA'nın deneyimi ve küresel haber ajansları arasına girebilmek için yaptığı sıkı çalışmalara ek olarak, bölgesel bir medya organı olmak için attığı adımları öğrencilere örnek gösterdiklerini kaydetti.

AA'nın üniversitede yapılan tez ve araştırmalara konu olduğunu söyleyen Menaime, özellikle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki ofislerinde çalışanları, Filistin meselesini her yönüyle gündeme taşımalarından ötürü tebrik etti.

- "Anadolu Ajansı küresel bir ajansa dönüştü"

Gazze'deki Gazetecileri Destekleme Komitesi Başkanı Salih el-Mısri, AA'nın çalışan performansının artırılması, çalışma mekanizmalarının ve kullandığı ekipmanların geliştirilmesi de dahil olmak üzere pek çok alanda gözle görülür bir seçkinliğe ulaştığını vurguladı.

"Geçen yıllar boyunca AA'nın çalışma mekanizmasını yakından inceledim ve eskisinden çok daha ileri noktalara geldiğini, resmi bir haber ajansıyken küresel bir ajansa dönüştüğünü gördüm." diyen Mısri, AA'nın Gazze'deki ofisi ile çalışan kadrosunun pek çok defa İsrail saldırılarına maruz kaldığını anca buna rağmen Filistin'deki varlığını koruduğunu söyledi.

El-Aksa Medya Ağı Genel Müdürü Visam Afife ise AA'nın, 100'üncü kuruluş yıl dönümünde bölgesel ve uluslararası medyanın önemli bir parçası haline geldiğine işaret etti.

AA'nın özellikle son yıllarda, mesleki ve saha performansını yükseltmek ve çalışanlarının yeteneklerini geliştirmek için önceden hazırlanmış bir plana göre gayretle çalıştığını belirten Afife, "AA'nın bölgesel düzeydeki varlığı görmezden gelinemez boyuta ulaştı. AA, ofisleri ve muhabirleri aracılığıyla bölge ülkelerinin çoğunda haberlere birinci elden ulaşıyor." diye konuştu.

Afife, "AA son dönemde, Aksa Medya Ağı'nın temel haber kaynağı haline geldi. Her yeni haberi takip etmeye özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin Kadınlar Kurumu Koordinatörü Gazeteci Muna Hıdır da AA'nın bölgesel, hatta küresel düzeyde abonelerine en iyi hizmeti sunan ajanslar arasına girdiğini dile getirdi.

AA'nın Filistin'deki muhabirlerinin hazırladığı özel haber ve insan hikayelerini takip etmeye özen gösterdiğini aktaran Hıdır, AA'nın, kendisini daha yüksek noktalara taşıyacak stratejiler ve geleceğe dair planlar yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.