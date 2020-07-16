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Filistinli Gazeteciler Sendikası, Batı Şeria'da AA muhabirinin alıkonulmasını kınadı

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail güçlerinin, Anadolu Ajansının (AA) Filistinli muhabiri Kays Ebu Semra’yı işgal altındaki Batı Şeria’da 3 saat boyunca alıkoymasını kınadı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, Batı Şeria'da AA muhabirinin alıkonulmasını kınadı
AA

Sendikanın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Semra'nın elleri kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde 3 saat alıkonulmasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Ebu Semra'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Bel’in beldesinde habere giderken Halamish (Neve Tzuf) Yahudi yerleşim birimi çevresindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerince durdurulduğu aktarıldı. Gazetecinin 3 saat boyunca elleri kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde sorguya çekildiği kaydedildi.

Filistinli gazeteciler, Batı Şeria'da görevlerini yaparken İsrail askerlerinin ihlallerine maruz kalıyor.

Kays Ebu Semra dün, Batı Şeria'da İsrail güçlerince alıkonulmuş ve 3 saat boyunca sorguya çekilmişti.

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