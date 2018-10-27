Hassona'nın pazartesi günü Gazze'ye uygulanan gayri meşru ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösteriler sırasında çektiği bir fotoğraf, Fransız ressam Delacroix'in 1830'da çizdiği ve Fransız Devrimini sembolize eden "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosuna benzerliği sebebiyle önce sosyal medyanın daha sonra da dünya basınının gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü "Halka Yol Gösteren Özgürlük" tablosunda özgürlüğü simgeleyen kadının bir elinde Fransız bayrağı, diğer elinde ise süngü takılmış bir tüfek detayları göze çarpıyor.

Hassona'nın fotoğrafı ile Fransız ressamın tablosundaki detayların benzerlik göstermesi dikkati çekiyor. Söz konusu fotoğrafta 22 yaşındaki Aid Ebu Amr'ın sağ elinde Filistin bayrağı sol elinde de sapanıyla görülürken, çevreden yükselen siyah dumanlar ön plana çıkıyor.

AA foto muhabirinin fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından başta Al Jazeera İngilizce ve BBC olmak üzere birçok dünyaca ünlü basın kuruluşu tarafından haberleştirildi. Büyük ilgi gören fotoğraf Filistin direnişin de sembollerinden biri olma yolunda ilerliyor.

"FOTOĞRAFIMIN PAYLAŞILMASI GÖSTERİLERE KATILMA İSTEĞİMİ ARTIRDI"

Olayın kahramanı Filistinli genç Ebu Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resminin sosyal medyanın yanı sıra dünya medyasında da geniş yer bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Gazze'deki binlerce işsiz gençten biri olan Ebu Amr, düzenlenen barışçıl gösteriler sayesinde bölgedeki İsrail ambargosunun kalkmasını ve bu sayede Gazze'de iş imkanlarının artarak herkesin iyi bir hayat yaşamasını umduğunu dile getirdi.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine sürekli olarak katıldığını dile getiren Ebu Amr, "Fransız ressama ait tablo ile birlikte benim fotoğrafımın yayılması özgürlüğümüzü kazanmak için düzenlenen gösterilere devam etmem konusunda beni cesaretlendirdi." dedi.

"BAYRAĞIMI KİMSE ELİMDEN ALAMAZ"

Gösteriler sırasında Filistin bayrağını ve sapanını hiçbir zaman yanından ayırmadığını dile getiren Ebu Amr, "Filistin bayrağını asla elimden düşürmem, İsrail mermisine hedef olsam da bu bayrak elimde kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Filistinli genç, en büyük tutkusunun işgal edilen tüm Filistin topraklarını bir gün kurtarıldığını görmek olduğunu dile getirerek, "Bir gün İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına bayrağımızı dikmeyi hayal ediyorum." şeklinde konuştu.

Dünya basınının büyük ilgi gösterdiği fotoğrafı çeken AA foto muhabiri Mustafa Hassona, sahadaki gerçekliği yansıtması ve haberin okuyucuya yansıtılması açısından fotoğrafların büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"FİLİSTİNLİLERİN KENDİ TOPRAKLARINDAKİ YAŞADIĞI GERÇEĞİ YANSITIYOR"

Hassona, sosyal medyanın günümüzde en önemli bilgi ve iletişim aracı haline geldiğinden dolayı söz konusu fotoğrafın sosyal paylaşım ağlarında yayılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Çektiği fotoğrafın Fransa'daki tablo ile karşılaştırılmasına da değinen Hassona, "Fotoğraf söz konusu sitelerde yayınlanır yayınlanmaz yabancı gazeteci arkadaşlarımız onu dünyaca tanınan ve devrim kültürüyle bağlantılı olan Fransız tablosuyla karşılaştırdılar ve o tabloya çok benzediğini söylediler. Ancak fotoğraf, Filistinlilerin kendi topraklarında yaşadığı gerçeği yansıtıyor." dedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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