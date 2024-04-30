Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Filistinli grupların temsilcilerinin Çin'in davetiyle Pekin'de görüştüğünü bildirdi.

Fetih ve Hamas temsilcilerinin Filistin ulusal uzlaşması üzerine "derin ve samimi" diyalog yürüttüklerini ifade eden Sözcü Lin, "İki taraf, siyasal uzlaşmayı diyalog ve istişare yoluyla sağlamaya yönelik siyasi iradelerini beyan etti." dedi.

Lin, görüşmede tarafların pek çok konuda "cesaret verici ilerleme" sağladığını ve "diyalog sürecini Filistin'in birliği ve dayanışmasını en erken tarihte sağlamak için devam ettirme konusunda anlaştıklarını" belirtti.