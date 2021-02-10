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Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili, özel mahkeme kurulması konusu da dahil anlaşmaya vardı. 31 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi yapılacak.

Filistinli gruplar, seçimlerle ilgili anlaşmaya vardı
AA

Gruplardan toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralandı:

  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı başkanlık kararnamesine göre önce Yasama Konseyi seçimleri ve ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak.
  • Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire'de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesi'nin huzurunda yeni Ulusal Konsey'in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak.
  • Başkanlık kararnamesinin belirlediği seçim takvimine uyulacak. Seçimler, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yapılacak ve herkes seçim sonuçlarını kabul edecek

Merkez Seçim Komitesi desteklenecek ve görevini eksiksiz yerine getirmesi için önüne çıkacak herhangi bir engeli ortadan kaldırmak için çaba harcanacak

SEÇİM MAHKEMESİ KURULACAK

Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden yargıçların mutabakatıyla Seçim mahkemesi oluşturulacak ve bu mahkeme sadece seçimlerle ilgili konulara bakacak. Devlet Başkanı Abbas da bu mutabakata istinaden mahkemenin kurulması, görevleri ve yetkileriyle ilgili bir kararname yayımlayacak.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde seçim merkezlerinin güvenliğini resmi kıyafetleriyle polisler sağlayacak.

Kanunla güvence altına alınan siyasi özgürlük yaygınlaştırılacak ve hizipçilik veya fikir özgürlüğü ile ilgili nedenlerle tutuklananların tamamı derhal serbest bırakılacak. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların tamamının siyasi faaliyet hakları teminat altına alınacak. Vatandaşların herhangi bir siyasi grubun düşüncesini benimsemesinden dolayı takibine son verilecek.

Siyasi propagandayla ilgili basın, yayın ve toplantı gibi her türlü özgürlük teminat altına alınacak ve yasalara uygun şekilde finanse edilecek.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik güçlerinin tarafsızlığı ve herhangi bir tarafı desteklememesi teminat altına alınacak.

Resmi yayın organlarında seçime katılan tüm gruplara eşit fırsat tanınacak.

Mutabakatla oluşturulacak bir komite aracılığıyla, coğrafi ve siyasi ayrımcılığın tüm tezahürlerinden uzak, kapsamlı ve adil bir ulusal temelde tüm insani ve sosyal bölünmeler hukuki yönleriyle ele alınacak ve komite seçim sonrasında ilgili makama rapor sunacak.

Kayıt, sigorta, istifa dilekçeleri ve hükümsüz belgesi ücretlerinin azaltılması, kadın katılım oranı ve adaylık yaşının düşürülmesiyle ilgili Devlet Başkanı Abbas'a bir öneri sunulacak.

İsrail tarafından tutuklanan milletvekillerinin dosyasıyla ilgilenmesi için yeni Yasama Konseyine bir tavsiye sunulacak.

Kudüs'te adaylık ve seçilme de dahil olmak üzere tüm yönleriyle seçimlerin yapılmasını sağlamak için gerekli mekanizmalar tesis edilecek.

15 YIL SONRA İLK DEFA SEÇİM YAPILACAK

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

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