Filistinli imam ve hatipler Fransa’yı protesto etti

AA

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca imam, hatip ve bakanlık yetkilisi, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesine tepki gösterdi.

Gösteride Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının basın açıklaması okundu.

Ramallah Vakıflar Müdürü Vefik Allavi’nin okuduğu açıklamada, “Hidayet Peygamberine hakaret içerikli karikatürlerin yayıldığını büyük bir esefle takip ettik. Hazreti Muhammed’e ve diğer tüm peygamberlere yapılan her türlü hakareti şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"Bu hakaret, peygamberimize, dinimize ve inancımıza apaçık bir saldırıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, halklar arasında kin ve nefrete yol açan bu tür hakaretlere fırsat verilmemesi uyarısı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.