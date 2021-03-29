Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde bir seramik atölyesinde çalışan Filistinli kadınlar, ürettikleri sanat eserleriyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Filistinli kadınlar, ürettikleri özgün seramik eserlerle geçimlerini sağlıyor
AA

Batı Şeria'nın Nablus'un kentinin kuzeyindeki Nisf Cebil köyündeki seramik atölyesinde çalışan 5 Filistinli kadın, seramik sanatıyla çeşitli dekoratif eserler üretiyor.

Merkezi Eriha'da bulunan, seramik ve mozaik kültürünü korumaya çalışan Mozaik Merkezi adlı kuruluş, Nisf Cebil'de yüzlerce yıllık bir evi restorasyonla seramik atölyesi haline getirerek Filistinli kadınlara istihdam imkanı sağladı.

Filistinli kadınlar tabaktan, fincana, çömleğe ve sürahiye kadar birçok eşyayı dekoratif ya da kullanım amaçlı şekilde üretiyor.

Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Nisf Cebil köyü ise arkeolojik bir bölge ve turistlerin uğrak yeri olması nedeniyle seramik ürünlerin alıcı bulması açısından ayrı bir önem taşıyor.

- İstihdam fırsatı oldu

Filistinli 24 yaşındaki Siham Uveys, AA muhabirine, resim dersleri sırasında aldığı eğitimle seramik sanatını öğrendiğini ve atölyede çalışmaya kabul edildiğini anlattı.

Nablus’ta bulunan En-Necah Üniversitesi’nde turizm ve arkeoloji bölümünden mezun olduğunu belirten Uveys, bir dönem iş bulmakta sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Uveys, seramik sanatıyla tanışmasının ardından bulduğu atölyedeki işin, ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için "can simidi" olduğunu söyledi.

Geometrik şekilleri çeşitli renklerle boyayarak seramik eşyalar meydana getiren Uveys, "Her birimiz kişiliğimizi, zevkimizi ve tarzımızı yansıtan eserler üretiyoruz." dedi.

Uveys, "Her bir parçanın tasarımı birbirinden farklı. Her birinin kendine özgü çizimi ve renkleri var. Böylece müşteriler de özel parçalar satın alıyor." şeklinde konuştu.

- Salgın nedeniyle gelirler azaldı

Filistinli kadınlar, ürettikleri dekorasyon eşyalarını ve mutfak gereçlerini internet yoluyla ve Nisf Cebil köyüne gelen turistlerin beğenisine sunarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelirlerinin ciddi anlamda azaldığını söylüyor.

Ürünlerini pazarlamak için başka yollar arayan Filistinli kadınlar, Batı Şeria ve Kudüs'ün yanı sıra İsrail'in içindeki satış noktaları üzerinden İsrail vatandaşı Filistinlilere ulaşmaya çalışıyor.

Salgın döneminde ekonomik sorunların arttığı Filistin'de, özellikle kadınlar geçim sıkıntısı çekiyor. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun bu yıl açıkladığı verilere göre, 2020 yılı itibarıyla işsizlik oranı erkeklerde yüzde 23, kadınlarda ise yüzde 40 oranında bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor - Haberler
DÜNYAAzerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
SON DAKİKA: Taslak metin ortaya çıktı! Vuhan raporu!
DÜNYATaslak metin ortaya çıktı! Vuhan raporu!
Çin genelinde 100 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı uygulandı - Haberler
DÜNYAÇin'de 100 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
İran lideri Hamaney'den 1849 mahkuma af veya ceza indirimi - Haberler
DÜNYAHamaney'den 2 bine yakın mahkuma af veya ceza ...
FÜZE KRİZİ | Son dakika: Kuzey Kore'den Biden yönetimine ilk yanıt
DÜNYAKuzey Kore'den o eleştirilere ilk yanıt!
YENİ SALGIN! Son dakika: Merkel'den mutasyon uyarısı: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız! - Haberler
DÜNYAMerkel: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız!
KAPATIYORLAR! Son dakika: Gemisi Süveyş'i, TIR'ı yolu kapattı
DÜNYAEvergreen'in TIR'ı bu sefer de yolu kapattı!
AÇILDI! Son dakika: Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
DÜNYASüveyş Kanalı'ndaki gemi kurtarıldı!
Doğu Çin Denizi'nde gerginlik: Çin gemileri Japon kara sularına girdi
DÜNYAÇin gemileri Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularını ...
Endonezya’da petrol rafinerisinde büyük patlama meydana geldi
DÜNYAEndonezya'da petrol rafinesinde şiddetli patlama