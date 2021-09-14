Filistinli muhalif aktivist Benat'ın gözaltında ölümüne ilişkin dava ertelendi

AA

Ramallah'taki askeri mahkemenin hakimi İsa Amr, duruşmayla ilgili kararını açıkladı.

Amr, davada yargılanan sanıkların savunma heyetinin mahkemeye gelmemesi nedeniyle duruşmanın 21 Eylül tarihine ertelendiğini duyurdu.

Duruşmalara katılmama kararı alan Benat'ın ailesi de yaptıkları yazılı açıklamada, "Şehit oğlumuz Nizar Benat'ın kanına olan saygımız ve milli ilkelerimiz doğrultusunda, suikast ve suç gruplarıyla aynı çatı altında toplanmayacağımızı ve Filistin yönetiminin kontrolündeki mahkemeye katılmayacağımızı açıklıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

- Ne olmuştu?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine sert eleştirileriyle tanınan aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi, Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde de Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söylemişti.

Filistin yönetimi, 1 Temmuz'da Benat'ın ölümüyle ilgili, içlerinde subayların da olduğu yaklaşık 15 güvenlik birimi mensubunu gözaltına almıştı.