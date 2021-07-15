Filistinli pul koleksiyoneri eczacı Yunus, 60 yılda topladığı 10 bini aşkın pula gözü gibi bakıyor

AA

Eczacı Yunus, zamanla zarar görmemesi için bu pulları kendi elleriyle yaptığı 20'den fazla albümün içerisinde muhafaza ediyor. Yunus'un sahip olduğu eczanede sergilediği pullar yıllarına göre farklılık gösteriyor; en eskisi 1900'lerin başlarına, en yenisi ise 2018 yılına ait. Koleksiyonda Filistin, Mısır, Macaristan, Libya, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Çin, Komorlar gibi çok sayıda ülkeden pul bulunuyor.