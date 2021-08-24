Filistinli yetkililer: İsrail askerleri Nablus'ta 15 yaşında bir genci öldürdü

Batı Şeria'daki Filistin sağlık yetkilileri, İsrail askerlerinin gece yarısı çıkan çatışmada 15 yaşında bir genci öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Nablus kenti yakınlarında bir kişinin gözaltına alınması amacıyla operasyon düzenlendiği ve operasyon sırasında askerlere ateş açıldığı, askerlerin de karşılık verdiği belirtildi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZEYİ BOMBALADI

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde "Hamas'a ait hedefler" olduğunu belirttiği yerleri bombaladı. Bombardımanın Gazze Şeridi'nden gönderilen ve çalılık alanda yangına sebep olan yanıcı balonlara yanıt olarak düzenlendiğini açıklandı.

Salı sabahı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Bombardımanın da Hamas'a ait füze fırlatma alanı ve silah üretim tesisine düzenlendiği ifade edildi.

Gazze tarafından da herhangi bir ölüm ya da yaralanma bilgisi gelmedi.

İsrail'in Mayıs ayında Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun bombardımanının ardından Mısır'ın devreye girmesiyle ateşkes imzalanmıştı. İsrail ordusu, o günden bu yana Gazze'den zaman zaman yanıcı madde taşıyan balonların İsrail tarafına gönderildiğini söylüyor.

İsrail, her seferinde balonlara karşılık veriyor.

Hamas yetkilileri gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'ne insani yardım geçişlerinin İsrail tarafından engellendiğini ve bölgeye yönelik ablukaya tepki olarak balonların gönderildiğini belirtiyor.

Geçen hafta Katar'dan gelen insani yardımların Gazze'ye geçişine yeniden izin verileceğini açıklayan İsrail, sınırda lastik yakarak protesto gösterisi düzenleyen Filistinlere ateş açmış; ikisi ağır şekilde 41 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Filistinlilerin Gazze tarafından açtığı ateşte de bir İsrailli askerin yaralandığını duyurdu.

21 Mayıs'taki ateşkesin ardından ilk kez Cumartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail'e bir de füze fırlatıldığı, İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından füzenin durdurulduğu da açıklandı.

Kırılgan ateşkes öncesi olaylarda aralarında çocukların ve sivillerin de bulunduğu 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.

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