Filiz Akın arefe günü mesajı yayınladı
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Filiz Akın, sosyal medya hesabından Arefe günü mesajı yayınladı
Giriş: 09.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:17
81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından yayınladığı Arefe günü mesajında; "Aslında hiç o kadar gülecek halde değilim. Ama olsun bir arefe gününe daha 'merhaba' diyebilmenin şükrüyle olabileceği kadar iyi bir gün dilemeye çalışıyorum… İlaçların arasından" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: DHA
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