Filiz Karadavut cinayeti 12 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. 2006 yılında henüz 16 yaşında iken eniştesi Umut Çakırer tarafından vahşice katledilen Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer, Müge Anlı'nın programına katılarak eşi Umut Çakırer'in kardeşi Filiz'i öldürmediğini savunarak, "Kardeşimi kaybolduktan 1,5 yıl sonra bir sağlık ocağında gördüm. Bana gülümsedi, konuşmadı, kaçıp gitti. Kocama iftira atıyorlar" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan enişte Çakırer, Filiz Karadavut'u öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Umut Çakırer ifadesinde, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Kayseri'de Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü söyledi. Umut Çakırer'ın ifadesinin ardından polis, bölgedeki yüzlerce mağarada iş makinesiyle arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı. Umut Çakırer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiğdem Çakırer eşinin ifadelerinin aksine ısrarla, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia etmeye devam ediyordu. Müge Anlı'nın programına katılan Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı Çiğdem Çakırer'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı.

CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Müge Anlı'nın geçtiğimiz cuma günükü yayınında stüdyoda bulunan Çiğdem Çakırer, eşi Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü söyledi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM" DEDİ

Çiğdem Çakırer canlı yayında, "Eşim bana dediki, 'Kız kardeşinde gözüm olsaydı, çocuğumuz da yoktu, alırdım giderdim. Kim bana bir şey diyebilirdi ki?" dedi. Müge Anlı tam o sırada "Öldürdükten sonra söyledi ama" diye sorunca Çiğdem Çakırer ise, "Öldürdükten sonra da söyledi Müge abla" diyerek canlı yayında eşinin kız kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü itiraf etti. Ertesi gün ise telefon ile yayına bağlanan Çiğdem Çakırer, Anlı'nın kafasını karıştırdığını ve yanlış anlaşıldığını söylerek eşinin Filiz'i öldürmediğini tekrar tekrar söyledi.

ANNESİ VE ERKEK KARDEŞİ CİNAYETTE ÇİĞDEM ÇAKIRER'İ SUÇLADI

Anne Durna Hanım, "Cinayette kızımın da parmağı olabilir." dedi. Durna Hanım sözlerinin devamında ise şunları aktardı, "Çiğdem 'yuvam dağılmasın' diye beni susturdu." diye konuştu.

Erkek kardeş Murat Karadavut ise ablası Çiğdem Çakırer'in sürekli kendilerini tehdit ettiğini açıkladı. Murat Karadavut, "Ablamın da cinayette parmağı olduğundan şüpheleniyorum." dedi. Erkek kardeş Karadavut ise annesini konuşturmayan ablası Çiğdem olduğunu aktardı.

FİLİZ KARADAVUT NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Cinayet sanığı Umut Çakırer Filiz Karadavut'u iple boğarak öldürdüğünü, daha sonra bir mağaraya gömdüğünü söyledi.