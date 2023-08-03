Filler gerçekten hiçbir şeyi unutmaz mı?

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AVCILARININ KOKU VE SESLERİNİ HATIRLARLAR

Örneğin yaşlı Afrika filleri avcı hayvanların seslerini ve kokularını hatırlar. Hatta kokuları ve giysilerine bağlı olarak insan grublarını ayırabilirler. Kurak bir ovada su kaynağı bulmak için eski adımlarının izini sürebilirler ve aile üyelerinin adımlarını diğer yüzlerce filden ayırt edebilecek kadar güçlü bir hafızaya sahiptirler.