Emekli zammı ne kadar olacak?

Kargo taşımacılığı yapan ve 2003 yılında Aras Holding bünyesine giren ardından 2013 yılında yine Aras Holding bünyesinde bulunan Aras Lojistik ile birleşerek yeniden yapılandırılan Fillo Kargo’nun kargo taşımacılığı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları makalemizde sizler için derledik.

FİLLO KARGO NEDİR?

Hizmet hayatına, 1998 yılında kargo ve taşımacılık sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Fillo Kargo, 2003 yılında Aras Holding bünyesine katılmış daha sonra 2013 yılında yine Aras Holding bünyesinde bulunan Aras Logistics ile birleşerek FİLLO LOJİSİTİK olarak yeniden yapılanmış ve hedeflerini daha da büyütmüştür.

Fillo Lojistik olarak, 800 çalışanı, 3 Nakliye Ofisi, 27 Crossdock (Çapraz Sevkiyat),günlük 7.000 teslimat noktası ve 8.000 m3‘lük parsiyel sevkiyat kapasitesi ile birlikte 81 ilde yaygın dağıtım ağına sahip olanve iş ortaklarına özel çözümler üreten bir kargo lojistik firmasıdır.

FİLLO KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Fillo Kargo hafta içi 07:30 ile 18:00 saatleri arasında hizmet sunarken hafta sonları ise sadece Cumartesi günleri de 07:30- 18:00 hizmet vermekte olup Pazar günü kapalıdır..

FİLLO KARGO ÖĞLEN SAATLERİNDE HİZMET VERİYOR MU?

Fillo Kargo Öğlen saatlerinde de kesintisiz hizmet sunmaktadır.

FİLLO KARGO HAFTAS SONU AÇIK MI?

Fillo Kargo Cumartesi günü 07:30 ile 18:00 saatleri arasında hizmet sunarken Pazar günleri çalışmamaktadır.

KARGO ALIMI SAAT KAÇA KADR YAPILIYOR?

Fillo Kargo hafta içi açık olduğu mesai saatleri içerisinde alım yapmaktadır. Hafta içi07:30 ile 18:00 saatleri arasında, cumartesi günü ise 07:30 ile 17:00 saatleri arasında adresinizden ya da mesai saatleri içerisinde size yakın olan şubeye dilerseniz kendiniz getirmeniz halinde kargo alımı yapmaktadır.

KARGO DAĞITIMI SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Fillo Kargo 07:30 ile 18:00 saatleri arasında adrese kargo teslimi yapılmakla birlikte ya da istediğiniz takdirde size yakın olan şubeden kimliğiniz ile birlikte kendiniz gelip alabilirsiniz.

GÖNDERİLEN KARGONUN EN YAKIN VE EN UZAK MESAFEYE TESLİM SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Fillo Kargo en yakın mesafeye kargo şubeden çıktıktan sonra 1 iş günde, en uzak mesafeye ise 3. İş gününde teslim edilir.

Gelen Kargo Müşterinin Teslim Alamadığı durumlarda Şubede Kaç Gün Bekletilir?

Fillo Kargo da diğer kargo firmaları gibi alıcıya ait herhangi bir sebepten dolayı teslim edememesi halinde 3 iş günü bekletilip sonrasında göndericiye geri iade edilir. Fakat kargoyu gönderen yada alacak olan tarafından şube aranıp herhangi bir gün belirtmişse o güne kadar bekletilebilir.

KARGO TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Fillo Kargoda kargo takibi, gönderilen kargonuza Fillo Kargo şubesinde kesilen fatura numarası ile dilerseniz kargonun resmi internet adresinden dilerseniz de kargonuzu gönderen ya da alan şubenin telefonlarını arayarak kargonuzun takibini yapabilirsiniz.

HANGİ KARGOLAR SİGORTA KAPSAMINA GİRER?

Kargo firmalarında genel bir kuraldır. Sıvı, bozulacak gıda ve hassas gönderimleriniz sigorta kapsamına girmez fakat Fillo kargo, lojistik bir firma olarak sözleşmeli olarak toplu gönderimlerinizde bu tarz gönderimlerinizi de sigorta kapsamına dâhil ediyor fakat bireysel olarak tek gönderimleriniz sigorta kapsamına alınmıyor. Bunun dışında ki tüm kargolar sigorta kapsamına dâhildir.