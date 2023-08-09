Film çekimlerinde kullanılan gizli hileler "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirtiyor!
Filmlerde izlerken hayran kaldığınız birçok sahne genellikle küçük hileler sonucu ortaya çıkıyor. Başta maliyeti nedeniyle tercih edilen bu ufak çaplı hileler, oyuncuların ve yönetmenlerin küçük sırlarını da deşifre ediyor.
BAZI OYUNCULAR KENDİ KIYAFETLERİNİ GETİRİR
Film setlerinde oyuncular için kıyafet seçeneği genellikle boldur. Ancak bazen oyuncular kendi kişisel eşyalarını sete getirirler ve çekim sırasında izin verilirse giyebilirler.
FİLMLERDE UZUV KOPMASI NASIL ÇEKİLİR?
Bir film sahnesinde oyuncunun kolu ya da bacağı kopuyorsa genellikle oyuncuya yeşil çorap şeklinde bir kıyafet giydirilir ve post prodüksiyon teknolojik araçlarla bu kısmı silerek gerçekten kopmuş gibi gösterir.
MÜZİKLER DAHA SONRA EKLENİR
Müzik sahneleri genellikle post prodüksiyon tarafından daha sonra eklenir. Çekim sırasında çok sayıda kamera olduğu için ses mükemmel bir şekilde düzenlenemez.
HAVA DURUMUNA GÖRE HAREKET EDİLMEZ
Film çekilirken hava tahminlerine güvenmek her zaman risklidir. Bu nedenle bir filmin ihtiyaç duyduğu atmosferin yaratılması için ekstra efektlere ihtiyaç duyulur.
EĞER FİLMDE YAĞMUR YAĞMASI GEREKİYORSA
Eğer film sahnesinde yağmur yağması gerekiyorsa yangın hidratlarına hortum bağlanır ve çok yüksek bir noktadan su serpilerek yağmur yağıyormuş gibi gösterilir.
FİLM ÇEKİMLERİNDE KAR NASIL YAĞDIRILIR?
Karlı sahneler çekilirken kağıt veya plastik kullanılır. Bazen kar tanelerine dönüştürülen özel bir makineye konan sabun bazlı ürünler de kullanılabiliyor. Sisli bir hava oluşturulmak istenirse de kimyasal ürünler tercih edilir. Kuru buzu su ile karıştırmak en hızlı sis oluşturmanın kısa yoludur.
TELEFON KULLANMAK YASAKTIR
Film çekimi sırasında ekstra telefon kullanmak yasaktır. Filmin yayınlanmasından önce sızıntı oluşabileceği için uygulanan basit bir önlemdir.
FİLMLERDE OYUNCULARA DİJİTAL RÖTÜŞLAR YAPILIR
Oyuncular ekranda gerçek hayatta olduğu gibi gözükmez. Oyunculara ekranda dijital rötüş dokunuşları yapılır. Bu pahalı teknoloji sadece yüksek teknolojili filmlerde kullanılır. Profesyonel oyuncuların yüzlerindeki sivilce, kırışıklık gibi problemler giderilir.
OYUNCULARIN FİZİKLERİ SAHNEYE GÖRE DEĞİŞTİRİLİR
Günümüzde aktörlerin çekimler için ekstra kilo vermesi ya da aylarca spor yapmasına gerek yoktur. Genellikle teknoloji sayesinde istenilen sahnede oyuncuların yüzleri ve vücutlarındaki diğer bölgeler düzenlenebilir. Ancak rol için vücutlarını değiştirmeyi tercih eden aktörler de hala var.
OYUNCULAR BAZEN KENDİ MAYKAJLARINI KENDİLERİ YAPAR
Çekim sürecinde oyuncuların makyajı sık sık tazelenir. Ancak bazı sahnelerde makyözler yanlarında olmayabilir. Bu gibi durumlarda oyuncular kendi makyajlarını kendileri yapıyor.
THE IRISHMAN ÇEKİMLERİNDE ROBERT DE NİRO PLATFORM AYAKKABI GİYDİ
Bazı sahnelerde oyuncular boylarını uzatmak için platform ayakkabı giyer. Robert De Niro, The Irishman'ı çekerken uzun olabilmek için platform ayakkabı kullandı.
TÜM EKİP AYNI ANDA YEMEK YER VE YEMEKLERİN KALİTESİ PRODÜKSÜYONA BAĞLIDIR
Setteki yemeklerin bütçesi prodüksüyona bağlıdır. Sadece ana kadrodaki yıldızlar değil tüm set ekibi aynı anda yemek yiyebilir ve genellikle beraber yemek yerler. Böylece figüranlar Johnny Depp veya Jennifer Lawrence gibi ünlüler ile kolayca tanışabilir.
TİTANİK FİLMİNDE ROSE'U JAMES CAMERON ÇİZDİ
Dublörlerin oyuncular gibi gözükmesi şart değildir. Çok tehlikeli sahneleri canlandırmak dışında, benzersiz yetenekleri ortaya koymak için de dublör kullanılması gerekebilir. Örneğin Titanik filminde Jack, Rose'u çizerken sahnede gösterilen el aslında Leonardo DiCaprio'ya ait değil, filmin yönetmeni ve yetenekli bir sanatçı olan James Cameron'a aittir.
FİLM FRAGMANLARI İÇİN AJANSLAR YARIŞA GİRER
Filmlerin tanıtım fragmanları özel pazarlama ajansları tarafından yapılır. Bir filmin fragmanını tasarlamak 18 aydan uzun sürebilir ve ajanslar en iyi fragmanı tasarlamak için adeta yarışa girer.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraflar: Avalon, AP, ABACAUSA