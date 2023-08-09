Film çekimlerinde kullanılan gizli hileler "Bunu da mı yapıyorlarmış" dedirtiyor!

Oyuncular ekranda gerçek hayatta olduğu gibi gözükmez. Oyunculara ekranda dijital rötüş dokunuşları yapılır. Bu pahalı teknoloji sadece yüksek teknolojili filmlerde kullanılır. Profesyonel oyuncuların yüzlerindeki sivilce, kırışıklık gibi problemler giderilir.

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OYUNCULARIN FİZİKLERİ SAHNEYE GÖRE DEĞİŞTİRİLİR

Günümüzde aktörlerin çekimler için ekstra kilo vermesi ya da aylarca spor yapmasına gerek yoktur. Genellikle teknoloji sayesinde istenilen sahnede oyuncuların yüzleri ve vücutlarındaki diğer bölgeler düzenlenebilir. Ancak rol için vücutlarını değiştirmeyi tercih eden aktörler de hala var.