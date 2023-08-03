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        Haberler Gündem 3. Sayfa Film gibi hikaye: Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı, patronu babası çıktı! - Son dakika haberler

        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yıllarca yanında hizmetçi olarak çalıştığı ev sahibinin babası olduğunu öğrenen 72 yaşındaki Kalbiye Sağlam, DNA testiyle bu iddiasını kanıtlaması sonrası mahkeme, ölen iş adamının mal varlığına tedbir koydu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:59
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        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iş adamı Niyazi Üzmez'in evinde, annesi ile birlikte uzun yıllar hizmetçi olarak çalışan Kalbiye Sağlam (72), gerçek babasının Niyazi Üzmez olduğunu öğrendi.

        İŞ İNSANINA BABALIK DAVASI AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre annesinin Üzmez'den hamile kaldıktan sonra o dönemde fabrikada bekçi olarak çalışan biriyle evlendirildiği ve kendisi doğunca da bu kişinin nüfusuna kaydettirildiği bilgisine ulaşan Sağlam, öz babası olduğu iddiasıyla Üzmez hakkında Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı.

        DNA TESTİ BABASI OLDUĞUNU DOĞRULADI

        Dava süreci devam ederken 20 Şubat 2023'te hayatını kaybeden Niyazi Üzmez'in cenazesi toprağa verilmeden önce mahkeme kararıyla DNA örneği alınarak İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan test sonucu Kalbiye Sağlam'ın iddiası doğrulandı.

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        MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

        Test sonuçlarının Turgutlu Aile Mahkemesine iletilmesinin ardından Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesine mal varlığının tespiti davası açıldı. Mahkeme, temmuz ayında görülen duruşmada Niyazi Üzmez'in mal varlığına tedbir konulmasına karar verdi.

        MİRASÇI OLMA HAKKINI KAZANDI

        DNA testinin sonuçlanmasının ardından Sağlam için hizmetçi olduğu ev ile diğer malların mirasçısı olma hakkı doğduğunu söyleyen avukatı Varol Turbay, Turgutlu Aile Mahkemesinde babalık davası sonuçlanmadan başvurdukları Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin test sonuçlarını göz önüne alarak Üzmez'in mal varlığına tedbir konulmasına karar verdiğine dikkati çekti.

        MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇTI

        Turbay, Niyazi Üzmez'in ölmeden önce babalığı kabul etmemesi nedeniyle de Turgutlu Asliye Mahkemesinde 720 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirterek, "Mahkemelerde birkaç celse sonunda Kalbiye Sağlam'ın maddi ve manevi haklarının teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

        #Manisa
        #Son dakika haberler
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