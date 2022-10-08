İmkan buldukça koleksiyonuna yeni figürler eklemeye çalıştığını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Sürekli fotoğraf makinemi ve figürleri yanımda taşıyorum. Küçük bir su birikintisinde büyük bir göl gibi efekt yapmayı ya da küçük bir çalıyı büyük bir ormanmış gibi çekmeye çalışıyorum. Kendi kurduğum sahneyi fotoğrafa yansıtmaya çalışıyorum.