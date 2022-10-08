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Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

Kırklareli'nde yaşayan Tansu Koç, yıllardır biriktirdiği figürlerin fotoğraflarını tarihi mekanları fon yaparak çekiyor

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AA
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Kırklareli'nde çocukluğunda merak duyduğu aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarını biriktiren Tansu Koç, 200 parçadan oluşan koleksiyonu ile tarihi mekanlarda çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşıyor.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    AA'nın haberine göre Lüleburgaz ilçesinde bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan 34 yaşındaki Koç, 15 yıldır aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarını biriktiriyor.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Evinin bir odasını oyuncaklarla donatan Koç, boş zamanlarında da tarihi mekanları fon yaparak figürlerin fotoğraflarını çekiyor.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Çektiği fotoğraflar ile oyuncaklarına hayat veren Koç, bu fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıyor. Koç, bu sayede farklı bir uğraş ile takipçilerinin beğenisini topluyor.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    "FOTOĞRAF MAKİNEMİ VE FİGÜRLERİ YANIMDA TAŞIYORUM"

    Koç, yaptığı açıklamada, küçük yaşta başlayan aksiyon filmlerinin kahramanlarının oyuncaklarına ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

     
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Figür koleksiyonu yapıp bunları fotoğraflamasının ise ayrıca hoşuna gittiğini anlatan Koç, figürlerle oluşturduğu kompozisyonların kendini çok mutlu hissettirdiğini ifade etti.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    İmkan buldukça koleksiyonuna yeni figürler eklemeye çalıştığını belirten Koç, şöyle konuştu:

    "Sürekli fotoğraf makinemi ve figürleri yanımda taşıyorum. Küçük bir su birikintisinde büyük bir göl gibi efekt yapmayı ya da küçük bir çalıyı büyük bir ormanmış gibi çekmeye çalışıyorum. Kendi kurduğum sahneyi fotoğrafa yansıtmaya çalışıyorum.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Orman mekanı istediğimde yol kenarında bir yerde çekebiliyorum. Tarihi bir mekan istediğimde ise camileri tercih ediyorum. Caminin kenarlarına koyuyorum figürü. Bir taşın kenarında ufak bir pozlama yapıyorum, o şekilde fotoğrafa döküyorum."
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Koç, daha çok tarihi mekanları tercih ettiğini, 15 yıldır biriktirdiği figürleri yaklaşık 5 yıldır fotoğrafladığını dile getirdi.

     
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Oyuncakların fotoğrafını çekerken görenlerin şaşkınlıkla kendisini izlediğini, sonucu gördüklerinde ise olumlu tepkilerini ilettiklerini aktaran Koç, "34 yaşında bir adam oyuncaklarla oynuyor gibi gözüküyor. Böyle bakışlara sahne oluyorum.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Çocuklar yanıma geliyor, onlarla konuşuyoruz. İlk başta yadırgayanlar oluyor ama onlara çektiğim fotoğrafları gösterince biraz farklı gözle bakıyorlar. Sosyal hayattaki sıkıntı ve stresten beni alıyor, farklı boyuta, huzura erdiriyor diyebilirim. 
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

    Bundan keyif alıyorum. Gündelik dertlerimi, sıkıntılarımı unutuyorum. Bu şekilde hobimi hem devam ettirmiş oluyorum hem de kendimi biraz huzura erdiriyorum" ifadesini kullandı.
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor
  • Film kahramanlarının figürlerini tarihi ve doğal ortamlarda fotoğraflıyor

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