12 SUÇ KAYDI, 9.5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Beyoğlu'nda 19 Ocak günü Sema A.'nın evine giren kimliği belirsiz hırsız, aldığı kontak anahtarıyla arabayı çaldı. Sema A.'nın polise başvurması üzerine Oto Hırsızlık Bürosu harekete geçti. Polis olayı araştırırken Başakşehir, Maltepe ve Bağcılar'da benzer hırsızlık olayları yaşandı. Bunun üzerine tüm olaylar mercek altına alındı. Hırsızın yakalanması için parmak izi ve deliller araştırıldı. Yapılan çalışmalarda polis hırsızlık olaylarının 21 yaşında Hakan Ö. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Yaralama, oto hırsızlığı, polise mukavemet ve benzeri suçlardan emniyette 12 kaydı olan ayrıca cezaevinden firar ve hakkında da 9.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Hakan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalınan araçlara hemen ikiz plaka takıldığını belirleyen polis şüphelinin izini Esenyurt'ta buldu. Havuzlu bir rezidansta kaldığı belirlenen Hakan Ö. gerçekleştirilen baskınla yakalandı. O anlar ise polis tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis operasyonda odada 16 yaşındaki U.G.'yi de buldu. Hakan Ö.'nün U.G.'yi hırsızlık konusunda yetiştirdiği belirlendi. Yapılan aramalarda 2 çalıntı otomobil, ruhsatsız bir silah ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Soruşturmanın ardından Hakan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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