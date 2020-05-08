Filmci payı istemiyor

Sinema salonlarının ne zaman açılacağı bayramdan sonra bilim kurulunun görüşleri sonrasında belli olacak.

Karantina nedeniyle iki aydır kapalı olan sinema salonları büyük maddi kayba uğradı.

Bir Film, daha önce gösterime çıkmış iki filminin sinema salonlarında yeniden gösterime çıkarılmasının kabul edilmesi halinde filmci payı talep etmeyecek.

O filmler 'Karışık Kaset' ve 'Dipdip: Bir Okyanus Macerası'...

Tunç Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği 'Karışık Kaset', 2014'te gösterime girip 202.959 kişi tarafından izlenmişti.' Dipdip: Bir Okyanus Macerası ise izleyiciyle 2018'de buluşmuş, 92.949 kişiye ulaşmıştı.

Bir Film'in konu hakkındaki duyurusunda, bu filmlerle gelecek maddi destek kısıtlı olsa da sinema işletmecilerinin yanında oldukları belirtilirken, yapılacak anlaşmalarla bu iki filmin yanına yeni yapımların da eklenebileceğinin altı çizildi.