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ROSETTA TAŞI NAPOLYON SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ Bazı bilim insanlarına göre Rosetta Taşı, şimdiye kadar çıkarılan en önemli kalıntılardan birisi. Tarihte bilinen en eski çok dilli yazıt olan bu taş, kadim Mısır dilinin sırlarını çözmek için kullanıldı. Mısır hiyeroglifleri büyük oranda bu yazıt sayesinde çözüldü. Napolyon'un Mısır seferi sırasında Mısır'da kazı yapan Fransız askerleri tarafından bulundu.

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YANINDA ZEHİR TAŞIRDI Oldukça hareketli bir hayatı olan Napolyon yanında zehir bulundurdu. Düşmana esir düşmek ve suikasta uğramak onun için her zaman sıradan tehlikelerdendi. Bu nedenle kendi hayatına son verebilmek için boynuna astığı zehri yanından ayırmazdı.