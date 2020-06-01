"Filmimin Hikayesi" yarışmasının jürisi açıklandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen festival, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bu yıl ilk defa online düzenleniyor.

Gazeteci, yazar Yalvaç Ural başkanlığındaki jüride, oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, yapımcı ve avukat Burhan Gün, sinema yazarı Senem Erdine ve senarist Zafer Külünk yer alıyor.

Jüri tarafından seçilecek 50 hikayeden birinciliğe layık görülen eser filme çekilecek. Birinci ayrıca dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilecek. Seçilen 50 hikayenin tamamı ise kitap olarak basılacak.

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefiyle hayata geçirilen yarışmaya 8-13 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

Yarışmaya "https://cocukfestivali.tursak.org.tr/cocuk" adresinden 12 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.