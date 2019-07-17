Geçtiğimiz cuma günü, biri izleyiciyle yeniden buluşturulan 'Yol Arkadaşım 2' olmak üzere 3'ü Türk, 7'si yabancı olmak üzere gösterime 10 film girdi.

Gişe rakamlarından anlaşılan o ki sektör, izleyicileri yaz aylarında da sinemaya çekmek için hiçbir çalışma yapmıyor.

Gösterime 12 Ekim 2018'de giren 'Yol Arkadaşım 2', 12 Temmuz'da ikinci kez izleyiciyle buluştu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre gösterime geçtiğimiz cuma günü giren 10 filmin toplam izleyici sayısı: 74.900

Önceki haftalarda gösterime giren 32 filmin toplam izleyici sayısı: 218.170

Toplam: 293.070

Gösterimde geçtiğimiz cuma günü giren 10 filmin toplam hasılatı: 1.374.681 ₺

Önceki haftalarda gösterime giren 32 filmin hasılatı: 4.067.512 ₺

Toplam: 5.442.193 ₺

Gişede umduğunu bulamayan yeni filmlerden biri 'Yuvaya Dönüş' oldu.

Gazeteci - yazar ve Japonya İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği (TUJIAD) Başkanı Erdal Güven'in yazdığı 'Tahran'dan Kaçış' adlı kitaptan sinemaya uyarlanan film, 1985'te Irak ile savaş halindeki İran'dan dönemin başbakanı Turgut Özal'ın gönderdiği uçakla kurtarılan 215 Japon vatandaşının yaşadıklarının merkezinde gelişen bir aşkı hikâye edindi.

Hakan Kurşun'un yönettiği, Furkan Palalı ile Megumi Masaki'nin başrollerini paylaştığı 'Yuvaya Dönüş'ün yapımcısı Erdal Güven ile konuştum.

'Yuvaya Dönüş'ü gişe açısından oldukça riskli yaz aylarında gösterime çıkarmasının nedenini filmin ekimde Japonya'da da gösterime girecek olması olduğunu söyledi.

Japonya'daki sinema sektöründe acımasız büyük bir rekabet bulunuyor.

Japon, Asya ve Hollywood filmleri büyük bir rekabet halinde.

Dağıtımcı Fuji Film, Erdal Güven'e 'Siz filmi kendi ülkenizde gösterime çıkarın. Sonra biz de burada çıkarırız' demişler.

Kısacası, 'Bu film, kendi ülkenizde gösterime çıkabiliyor mu? Önce onu görelim' demek istemişler.

Peki 'Yuvaya Dönüş', Japonya'da gösterime neden kasımda çıkmak zorunda?

Çünkü 'Yuvaya Dönüş', bir misyon filmi.

Japonya'da Türkiye Yılı'nın ilan edilmesine vesile olan film.

'Japonya'da izleyiciyle 'Yuvam Kapadokya' adıyla buluşacak.

Erdal Güven

Konunun gerisini Erdal Güven'den dinleyelim;

'Yuvaya Dönüş' 12 Temmuz'da Türkiye'de gösterime girdi. Sinema sektörü için zor bir dönemde gösterime girmesinin temel nedenleri vardı. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim ki, 'Yuvaya Dönüş', özellikle Japonya için çekilmiş bir misyon filmi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de yeni imparatorun taç giyme törenine katılmak için Japonya'ya gidecek. Biz de aynı tarihte 'Yuvaya Dönüş'ün Japonya galasını yapacağız. Japonya'nın en büyük dağıtım firması olan Fuji Film ile anlaşma yaptık. Film, kasımda tüm Japonya'da gösterime girecek. Bu nedenle Türkiye'deki gösterim tarihi temmuz olarak planlandı. Ama altını çizmek isterim ki, öncelikli hazırlıklarımız 'Yuvaya Dönüş'ün Japonya'da gösterime girmesi içindi.

'Yuvaya Dönüş', bir misyon filmi. Genel Türk izleyicisinin de, Japon izleyicilerinin de seveceği unsurlar göz önüne alınarak çekildi. Filmimiz Türkiye ve Japonya arasında kültürel bir köprü kurulmasına katkı sağlayacaktır.

Bilindiği üzere 2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan edildi ve 'Yuvaya Dönüş'ün Japonya'da Türk Yılı ilan edilmesinde hatırı sayılır bir rolü var. Bu nedenle filmimizde önemli bir Türkiye tanıtımı hedeflendi. Kapadokya ve İstanbul çekimleri Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamaya yönelikti. Diyebilirim ki 'Yuvaya Dönüş' filmini izleyen her Japon, Kapadokya ve İstanbul'a gelmek isteyecektir. Kapadokya'nın Japonlar üzerine büyülü bir etkisi var. Biz de bu nedenle filmimizin Japonya'da 'Yuvam Kapadokya' adıyla girmesine karar verdik.

Türkiye'de yeni sinema kanunu yürürlüğe girdi. Bizim filmimizin gösterime girmesiyle sistemde yaşanan aksaklıklar, eksiklikler de test edilmiş oldu. Biz de film olarak bu aksaklıklardan, eksikliklerden nasibimizi aldık. Sektörün yaşanan bu aksaklıklardan tümüyle dersler çıkartması lazım.

Erdal Güven olarak hayatımı Türk - Japon ilişkilerine adadım. Kurucusu olduğum TUJİAD ile Türk ve Japon şirketleri arasında köprü görevi üstlendim. Japonya üzerine kitaplar yazdım, belgesel çektim. Şimdi de bu çalışmalarımı bir sinema filmiyle taçlandırdım. Bunları yaparken hep 'gazeteci' unvanımdan faydalandım. Türk - Japon ilişkilerinin gelişmesi kimleri rahatsız eder bilmiyorum ama ben çalışmalarıma aynı inanç ve azimle devam edeceğim.

'Yuvaya Dönüş' filmiyle bir dönemi aydınlatırken; biz ekip olarak gerçek bir hikâyeyi beyazperdeye aktardık. Filmimizin Türkiye'de ulusal bir kanal aracığıyla milyonlarca izleyiciye ulaşacağına inanıyorum.

Gişe Rakamları Kaynak: Box Office Türkiye