Bazı sahnelerde oyuncuyu ayna önünde izliyoruz. Kameranın gözükmemesi ilginç öyle değil mi? Aslında orada bir ayna yok. Ayna yansımasında gerçekten oyuncuyu görüyoruz ancak arkasını gördüğümüz kişi oyuncuya benzeyen bir figuran. Yani aslında orada iki kişi var!