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Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

Aksiyon, dram, kurgu... Filmlere kendimizi o kadar çok kaptırıyoruz ki tüm bunların bir sette çekilmiş olduğuna inanmak neredeyse imkânsız geliyor! O muhteşem sahnelerin ardında kullanılan çekim hilelerine inanamayacaksınız.

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  • Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

    Bazı sahnelerde oyuncuyu ayna önünde izliyoruz. Kameranın gözükmemesi ilginç öyle değil mi? Aslında orada bir ayna yok. Ayna yansımasında gerçekten oyuncuyu görüyoruz ancak arkasını gördüğümüz kişi oyuncuya benzeyen bir figuran. Yani aslında orada iki kişi var!
  • Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

    Filmlerde izlediğimiz cam kırılma sahnesindeki camlar; ya plastikten yapılıyor ya da şekerden!

    Genelde yönetmenler, daha gerçekçi görüldüğü için şeker camları tercih ediyor. 
  • Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

    Aksiyon filmlerinde yaşanan araba sahnelerinin daha gösterişli olması için yollar ıslatılıyor. Islanan yollar araba farlarından gelen ışıkları daha iyi yansıttığı için sahne daha görkemli bir hale geliyor.
  • Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

    Canlandırılması zor ve maliyetli işler için minik setler kullanılıyor. Örneğin bir araba patlama sahnesi için gerekli olan her şey (araba, sokak, yollar, sokak lambası) küçük maketlerden yapılıyor. Burada canlandırılan sahne; çekim açısı ve eklenen efektlerle son haline getiriliyor.
  • Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

    Bazı filmlere yüzlerce figüran gerekebiliyor. Ancak bu durum oldukça maliyetli. Bu yüzden genelde filmlerde, özel efekt yoluyla figüranlar çoğaltılıyor ve gerçek bir kalabalık haline getiriliyor.
  • Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

    Filmlerde kullanılan dev kalelerin hepsi birer maket. Bir kale inşa etmek çok maliyetli olacağı için maketleri kullanılıyor yalnızca iç mekânlar gerçekten oluşturuluyor.
  • Filmlerde kullanılan çekim hileleri! Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil

    Sigara içmeyen oyuncular için özel sigaralar üretiliyor. Bu sigaralar doğal otlardan yapılan, nikotinsiz sigaralar. Ancak, bazen bazı oyuncular daha inandırıcı olması adına gerçek sigara içmeyi tercih ediyor.

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