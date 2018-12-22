Film sevgisi bunu da yaptırdı! Tek tek arayıp buldu

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Steve Peterson tam bir film ve dizi tutkunu. 37 yaşındaki Peterson, kültleşmiş dizi ve filmlerin çekildiği mekanları teker teker arayıp buluyor, sonra da çektiği fotoğrafları film sahneleriyle karşılaştırıyor. Bugüne kadar Los Angeles, Chicago, San Francisco, Atlanta gibi yerleri gören Peterson, filmlerde görülen çoğu mekanın pek değişmediğini gözler önüne seriyor. Instagram hesabından fotoğraf paylaşmaktan keyif duyduğunu belirten Peterson'ın gittiği yerlerden bazılarını bir araya getirdik