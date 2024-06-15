Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

21. Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 20-30 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. “Kadınların Sineması”, “Parola: Barış”, “Yerel Siyaset Yerinden Sinema”, “Feminist Bellek”, “Hak Odaklı Sinema” bölümlerinde filmler, forumlar, atölyeler ve film sonrası söyleşilere ev sahipliği yapacak olan festival, “Sektör Buluşmaları” bölümünde ise bu yıl film eleştirmenlerini ağırlayacak.

Festival, açılışını Filistin’de devam eden savaşı kadrajına alarak yapacak. Filmmor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak linkle sinemaseverler açılış filmi Filistin’i İşlemek’i açık seansta hep birlikte izlemeye davet edilecek.