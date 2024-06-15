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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

        Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

        Pandemi nedeniyle üç yıldır online yapılan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 21'inci yılında yeniden izleyicisi ile yüz yüze buluşuyor. 20 Haziran'da 'Parola: Barış' diyerek sinemaseverleri selamlamaya hazırlanan festival İBB Mahalle Evleri, İBB Beyoğlu Sineması ve Fransız Kültür Merkezi'nde 30 Haziran'a kadar devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 00:02 Güncelleme: 15.06.2024 - 00:02
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        Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor
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        21. Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu yıl 20-30 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak. “Kadınların Sineması”, “Parola: Barış”, “Yerel Siyaset Yerinden Sinema”, “Feminist Bellek”, “Hak Odaklı Sinema” bölümlerinde filmler, forumlar, atölyeler ve film sonrası söyleşilere ev sahipliği yapacak olan festival, “Sektör Buluşmaları” bölümünde ise bu yıl film eleştirmenlerini ağırlayacak.

        Festival, açılışını Filistin’de devam eden savaşı kadrajına alarak yapacak. Filmmor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak linkle sinemaseverler açılış filmi Filistin’i İşlemek’i açık seansta hep birlikte izlemeye davet edilecek.

        “Feminist Bellek” bölümünde Kim Mihri ve Retroterapi filmleriyle hafızaları tazelemeye hazırlanan 21. Filmmor, Türkiye’de “sinemanın kadınları”ndan “kadınların sineması”na varılmasını mümkün kılan yönetmenlerden Bilge Olgaç’ı 30. ölüm yıldönümü vesilesiyle Kaşık Düşmanı filmiyle anacak.

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        Tüm gösterim ve etkinliklerin bu yıl da ücretsiz olacağı festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından geniş bir seçki İBB Beyoğlu Sineması, Fransız Kültür Merkezi ve İBB Mahalle Evleri’nde sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlere forum, atölye ve film sonrası söyleşileri eşlik edecek.

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        #filmmor kadın filmleri festivali
        #İBB Beyoğlu Sineması
        #fransız kültür merkezi
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