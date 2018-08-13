TOKKDER Başkanı İnan Ekinci
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Batan batıyor kalanlar “büyüyeceğiz” diyor

Fleetcorp’un faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı haberleri bir anda dikkatleri bu sektöre çekti. Ardından döviz kurlarındaki fırtına, neredeyse tamamı dövizle borçlanan kiralama şirketlerinin durumunu daha da merak edilir hale getirdi. Sektörün önde gelen firmalarının üye olduğu çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği TOKKDER, “Evet kriz var ama yılı yüzde 5 büyümeyle kapatacağız” dedi

13.08.2018 - 02:23 | Güncelleme:

 

Tüm  Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER), 2018 yılı ilk altı aylık verilerine göre, operasyonel araç kiralama sektörü ilk 6 aylık dönemde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 21,6’sı olan 59 bin 675 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 6 milyar 407 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 30 milyar 955 milyon TL’yi aşarken sektörün filosunda bulunan toplam araç sayısı 364 bin 653 adede ulaştı.

2018 ZOR BİR YIL OLACAK

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “2018 yılı zor geçiyor. Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro karşısında önemli değer kaybetmesi, yeni araç fiyatlarındaki artış, bankaların azalan kredi iştahı, sektörün büyüme hızının yavaşlaması, yükselen enflasyon ve faizler zorlukları oluşturan ana etkenler arasında yer alıyor. Ancak biz buna rağmen ekonomideki çarklar dönmeye devam ettiği sürece 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün, geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz. Çünkü firmaların araç ihtiyaçları sürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de likidite sıkıntısının yaşandığı bu dönemde doğal olarak araç kiralamaya olan eğilim daha da artıyor” dedi.

TİCARİ DE KİRALANMALI

İnan Ekici, “Sektörün ekonomiye değer yaratabilmesi ve ivmesinin düşmemesi için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bu konuda sektör acil destek bekliyor.” ifadelerini kullandı.

KİRLAMANIN LİDERİ RENAULT VE DİZEL

İlk 6 aylık dönemde Renault yüzde 27,7’lik pazar payı ile kiralama sektörünün en çok tercih ettiği marka olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14,8 ile Volkswagen, yüzde 11,5 ile Fiat, yüzde 10,3 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52,2 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf yüzde 26,5, üst orta sınıf araçlar ise 13,5 pay aldı. Rapora göre ayrıca, araç parkının yüzde 93,8’ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 51,6 olarak gerçekleşti.

 

 

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