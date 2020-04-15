Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını süresince, ülkemizdeki korona sürecini detayları ile halkla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın hemen ardından yaptığı basın açıklamasında vaka artış hızının düşüşe geçmesini Filyasyon yöntemi ile sağladıklarını dile getirerek, "Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız" diye belirtti. Peki, Bakan Fahrettin Koca'nın üstünde durduğu Filyasyon nedir? Filyasyon nasıl oluyor? İşte herkesin merak ettiği Filyasyon ile ilgili bütün bilgileri detayları ile birlikte araştırdık.

Filyasyon Nedir, Ne Demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14.04.2020 tarihinde korona virüs salgını sürecini değerlendirmek amacı ile Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan bu açıklamada Filyasyon'un önemine dikkat çeken Bakan Koca, virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladıklarını dile getirdi. Bu başarının Filyasyon sayesinde olduğunu belirten Bakan Koca filyasyon, temas zincirinin taranması olduğunu açıkladı. Vaka artış hızının düşüşe geçmesinin Filyasyon yöntemi ile sağladıklarını ve bu yöntemi hiçbir ülkenin uygulayamadığını sözlerine ekleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 11 Mart'ta açıklanan ilk vakadan tespit edilen son vakaya kadar Filyasyon yönteminin uygulanıldığını ifade etti.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Filyasyon nedir?Sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Filyasyon ne demek?Gelin birlikte inceleyelim.

Filyasyon bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işleminin adıdır diğer bir değişle tıp, hastalığın kaynağını, kökünü bulmak anlamına gelen filyasyon, hastalığın hangi nedenlerde dolayı oluştuğunu gösterir. Daha detaya inecek olursak kaynak arama, kaynak tarama anlamına gelmektedir.

Filyasyon sayesinde hastalığın etkisinin hala devam edip etmediği ayrıca başka insanların risk altında olup olmadığı kontrol edilir. Filyasyon tekniği bulaşıcı hastalıklarla yani kuş gribi,kolera gibi virüs salgını ile mücadele etmede sağlık çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir.

Filyasyon Yöntemi Ne Anlama Geliyor?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle hızlı bir şekilde bulaşan hastalıklarda değerlendirme ve takibe alınan hastalığın ilk ortaya çıkış sebebini tespit etmek için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü ortaya çıktığının ve kaynağının ne olduğunun tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tehlikenin hala devam edip etmediği ve temas halinde bulunan başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmek amacı ile yapılan tetkik ve takip sistemidir.

Filyasyon yöntemi ile nokta atışı yaparak ilerlediklerini belirten Bakan Koca, ''Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde o kişilere ulaşılarak, gözlem altına alınıp derhal izole edilerek tedavilere başlanıyor. Bu yöntemle yaygın temas taraması ve sıkı takip, salgının önünü kesmenin en mantıklı yoludur. Dünyanın bir çok ülkesinde filyasyon yöntemi yerine kişilerdeki şikayet üzerine tanı ve tedavi yolunu izliyor. Bu sebeple de diğer ülkelerde hasta kaybı artış yaşanırken ülkemizde hasta kaybı artış oranı hızında da ve vaka artış hızına kontrol altına alınmış bir orana sahibiz. Ülkemizde gerçekleştirilen filyasyon yöntemi ile vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir.

Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde filyasyon ekibinin ortalama üç kişiden oluştuğunu ve aile hekimlerinin bu ekipte önemli bir rol oynadığını da aktardı.

Ayrıca Sağlık bakanı Koca'nın verdiği bilgiye göre, filyasyon yöntemi ile ülkemizde pozitif çıkan kişilerin temasta olduğu 261 bin 969 kişi tespit edildi, bu kişilerin ise yüzde 95,8'ine ulaşıldı ve takipleri yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor.