FIM Uluslararası Motosiklet Turu tamamlandı

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Etkinlikte konuşan, FIM Kültür ve Tur Komisyonu üyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür eden FİM Touring Komisyonu Başkanı Nuro Leipete, "Bu fantastik bölgede geçmişten gelen dünya miraslarını eşsiz bir şekilde koruduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek nesiller buraları tekrar tekrar ziyaret edecekler. Organizasyon boyunca bize yaptığı katkılardan dolayı Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Salgın nedeniyle geçen sene etkinliklerin yüzde 45’inin iptal edilmek zorunda kalındığını belirten Leipete, "Güvenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz etkinlik Türkiye’de oldu. Uluslararası düzeyde gerçekleşen Mototour of Nations sadece bu sene Türkiye’de gerçekleşti. Dünya Motosiklet Başkanı benim buraya motosikletle geldiğimi öğrendiği zaman Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar’a plaket gönderdi." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sahne alan sanatçı Fedon, Türkiye, İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak ve Filistin’den gelen yüz katılımcıya konser verdi.

Etkinlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, meclis üyeleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, en genç ile yaşlı katılımcı, en uzaktan gelen katılımcı ve en çok kilometre yapan katılımcıya plaket verdi.