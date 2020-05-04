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FINA Dünya Yüzme Şampiyonası için yeni tarih açıklandı

2021 yılında yapılması planlanan FINA Dünya Yüzme Şampiyonası'nın, koronavirüs salgını nedeniyle 2022'ye alındığı bildirildi

FINA Dünya Yüzme Şampiyonası

FINA'dan yapılan açıklamada, gelecek yılın yaz aylarında Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, devam eden salgın süreci nedeniyle hazırlıkların daha iyi yapılabilmesi için bir yıl ertelenerek, 13-29 Mayıs 2022'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ayrıca, FINA World Masters Şampiyonası'nın ise yine 2022 yılında Japonya'nın Kyushu adasında 31 Mayıs-9 Haziran tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

FINA Başkanı Julio Maglione ise, "FINA, eşi benzeri görülmemiş belirsizliklerin olduğu bir dönemde açıklanan bu yeni tarihlerin planlama için biraz netlik sağlamaya izin vermesini umut ediyor." ifadelerini kullandı.

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