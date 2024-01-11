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        Haberler Televizyon Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, büyük finaline son 3 bölüm kalan 'Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda; Devin ve Aslan'ı doktordan aldıkları kötü haber derinden yaralıyor. Doktor, Devin'in ve bebeğinin hayatını riske atan bir gebelik olduğundan bahsediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 00:24 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:25
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        Aile'nin yeni bölüm tanıtımı
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        Aslan sevdiği kadından vazgeçemezken, Devin ise bebeğini kaybetmek istemiyor. İkilinin ne karar vereceği merakla bekleniyor.

        ‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        İşte Aile’nin 28. Bölüm Tanıtımı;

        ‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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