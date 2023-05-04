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Final için gözler rövanşta: Fenerbahçe-Sivasspor rövanş maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor-Fenerbahçe yarı final ilk maçı dün akşam oynandı. Demir Grup Sivasspor’un Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Zorlu turun rövanş karşılaşması Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda oynanacak. İşte Sivasspor-Fenerbahçe yarı final ikinci maçına ilişkin tüm bilgiler…

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  • Final için gözler rövanşta: Fenerbahçe-Sivasspor rövanş maçı ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı başladı. Zorlu turun ilk randevusunda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı ve iki takımın da avantaj elde edemediği zorlu randevu sonrası gözler rövanş maçına çevrildi. Final biletini kazanan taraf 24 Mayıs’ta Ülker Stadyumu’nda belli olacak.İşte rövanş maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11’lerine ilişkin bilgiler…
  • Final için gözler rövanşta: Fenerbahçe-Sivasspor rövanş maçı ne zaman?

    FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe-Sivasspor rövanş maçı 24 Mayıs Perşembe günü saat 20:30’da oynanacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Final için gözler rövanşta: Fenerbahçe-Sivasspor rövanş maçı ne zaman?

    FENERBAHÇE-SİVASSPOR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına sahne olacak Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin biletleri henüz satışa çıkmadı.Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak
  • Final için gözler rövanşta: Fenerbahçe-Sivasspor rövanş maçı ne zaman?

    BATSHUAYİ TEKRAR SAHADA

    Fenerbahçe’de haftalar sonra sakatlığını atlatan Belçikalı santrafor Michy Batshuayi, Sivasspor maçının sonrasında konuştu.
  • Final için gözler rövanşta: Fenerbahçe-Sivasspor rövanş maçı ne zaman?

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Batshuayi “Dönüşümle alakalı olarak; çok mutlu değilim. Galip gelmek isterdik, bunu başaramadık. Bir sonraki maçta daha başarılı, daha iyi bir oyun ortaya koyacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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