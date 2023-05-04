Maç sonu açıklamalarda bulunan Batshuayi “Dönüşümle alakalı olarak; çok mutlu değilim. Galip gelmek isterdik, bunu başaramadık. Bir sonraki maçta daha başarılı, daha iyi bir oyun ortaya koyacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.