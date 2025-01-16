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        Haberler Yaşam Final sezonuna kısa bir süre kaldı... Stranger Things’in çocuk oyuncularınıın ilk sezondan bugüne değişimi görenleri şaşkına çeviriyor!

        Final sezonuna kısa bir süre kaldı... Stranger Things'in çocuk oyuncularınıın ilk sezondan bugüne değişimi görenleri şaşkına çeviriyor!

        Stranger Things'in son sezonu yaklaşıyor ve hayranlar, çocuk oyuncularının zaman içindeki evrimini şaşkınlıkla izliyor. İlk sezondan bugüne geçen süre, bu genç oyuncuların nasıl büyüdüğünü ve geliştiğini gözler önüne seriyor. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:30
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        Stranger Things’in final sezonu için geri sayım başladı! Dizi, ilk sezonundan bugüne kadar büyük bir yol kat etti ve başta çocuk oyuncuları olmak üzere tüm karakterlerdeki değişim göz kamaştırıcı. İşte detaylar…

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        MILLIE BOBY BROWN - ELEVEN

        3

        FINN WOLDHARD - MIKE WHEELER

        4

        SADIE SINK - MAX MAYFIELD

        5

        CALEB MCLAUGHLIN - LUCAS SINCLAIR

        6

        NOAH SCHNAPP - WILL BYERS

        7

        GATEN MATARAZZO - DUSTIN HANDERSON

        Fotoğraf Kaynak: IMDb, Instagram

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