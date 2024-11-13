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        Haberler Müzik Finali Teoman yaptı

        Finali Teoman yaptı

        Harbiye Açık Hava Konserleri serisinin 2024 finalini Teoman yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:03
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        Finali Teoman yaptı
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        Harbiye Açık Hava Konserleri serisinin 2024 finalini Teoman yaptı. Şarkıcı, soğuk havaya rağmen kendisini izlemeye gelen müzikseverlere "İyi ki geldiniz" diyerek seslendi.

        Yaklaşık iki saat sahnede sevenleriyle şarkı söyleyen Teoman, 'Serseri', 'Paramparça', 'Duş' ve 'Çoban Yıldızı' gibi şarkılarını seslendirdi.

        Teoman, konserin ilerleyen saatlerinde Harbiye’yi ayağa kaldırarak İstanbul korosuyla şarkı söyledi.

        Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla Kasım ayında gerçekleştireceği Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara ve Konya konserleriyle kış turnesinin ilk etabını tamamlayacak.

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