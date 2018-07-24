Financial Times: Mesut Özil'in Milli Takımı bırakma kararı Almanya'da ırk tartışmasını alevlendirdi

Mesut Özil ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İngiliz gazeteleri bugün de Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasıyla ilgili haber ve yorumlara sayfalarında yer verdi. Financial Times gazetesi, yıldız futbolcunun kararının Almanya'da "ırk tartışmasını" alevlendirdiğini yazdı.

Gazetedeki haber, Financial Times'ın Berlin muhabiri Guy Chazan'ın imzasını taşıyor. Habere eşlik eden büyük fotoğrafta Mesut Özil'in Mayıs ayında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Arsenal forması hediye ederken çekilmiş kare yer alıyor. Küçük kare ise Mesut'un Almanya Milli Takımı formasıyla çekimiş fotoğraflarından.

Financial Times, Mesut Özil'in kararını "şok edici" olarak nitelendirmiş.

Gazetedeki haberde, Mesut'un kararını açıklarken "ırkçılık ve saygısızlık" kelimelerini kullanmasının, Almanya'nın ırka ve göçe tavrına yönelik alevli bir tartışma başlattığı belirtiliyor.

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley Pazar günü yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in kararının, ırkçılığın hala Almanya toplumunda var olduğunu gösteren bir "uyarı sinyali" olduğunu söylemişti.

Dün de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, göçmen kökenli kişilerin entegrasyonlarının "hükümetin en kilit görevlerinden" biri olduğunu belirtmişti.

Demmer ayrıca "milli takımda birçok başarı kazanmış harika bir futbolcu" olarak nitelendirdiği Mesut Özil'in kararına saygı duymaları gerektiğini vurgulamıştı.

Mesut Özil

'İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir multimilyoner'

Financial Times'taki haberde, bu açıklamaların yanı sıra, İngiltere'de Arsenal forması giyen yıldız futbolcu ile ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ın şu eleştirel sözleri de yer alıyor:

"İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir multimilyoner ile ilgili bir örnekten yola çıkarak Almanya'nın göçmenleri entegre etme yeteneği ile ilgili fazla birşey söylenebileceğini düşünmüyorum."

Haberde ayrıca, Almanya'nın popüler gazetesi Bild'in Mesut'a yönelik eleştirileri de var.

Bild'deki haberde şu ifadeler yer almıştı:

"Mesut, Erdoğan'ın, onun Alman ve Türk değerlerine aykırı hareket ettiği gerçeğini görmezden geliyor. Erdoğan giderek artan bir oranda özgürlüğüne düşkün, kısmen dindar Türkiye'yi İslami bir diktatörlüğe dönüştürüyor."

Birçok Alman, Grindel'in istifasını istiyor

Financial Times, Almanya'da birçok kişinin, Mesut Özil'in sert bir dille eleştirdiği Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in istifasını istediğini de yazmış.

Almanya Futbol Federasyonu ise dün yaptığı açıklamada Mesut Özil'in kararını "üzüntüyle" karşıladığını belirtmiş, "ırkçılık" suçlamalarını ise reddetmişti.

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