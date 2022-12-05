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Financial Times, Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gösterdiği liderlik performansından dolayı 'Yılın Kişisi' seçti.

Financial Times, Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti
FT, Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti
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İHA

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" ilan etti. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarını işgal etmeye başlamasının ardından Zelenskiy'nin gösterdiği üstün başarıdan bahseden Financial Times, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Financial Times'ta 2022 yılının kişisi seçildi. 44 yaşındaki Zelenskiy, olağanüstü liderlik ve cesaret göstergesiyle tarihte bir yer kazandı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin saldırılara rağmen başkent Kiev'den ayrılmadığını vurgulayan Financial Times, "Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı savaşan Ukrayna halkının dayanıklılığının ve cesaretinin somut bir örneği haline geldi. İşte bu, Financial Times'ın Zelenskiy'i yılın kişisi seçmesinin nedenlerinden biri" dedi.

Zelenskiy, Financial Times'a verdiği bir röportajında, "Cesur olduğumdan daha sorumluyum. Sadece, insanları hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ederim" demişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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